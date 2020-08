FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RESUMES TULLOW OIL PLC WITH 'EQUAL WEIGHT' AND TARGET 32 PENCE - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 84 (88) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 912 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DZ BANK RAISES BP TO 'HOLD' (SELL) - FAIRER WERT 310 (275) PENCE - GOLDMAN RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 278 (259) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS GREGGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2175 PENCE - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 210 (259) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 175 (172) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 570 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM LEAVES MCCOLL'S RETAIL AT 'BUY' - TARGET RE-INSTATED: 60 PENCE - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'BUY'



