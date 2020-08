Die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche kann sich auf drei Tage voller Fachwissen, Dialog und Innovationen pur freuen: Kontakte knüpfen, Netzwerke pflegen, Wissen austauschen und gemeinsam über neue Produkte, Projekte und Entwicklungen aus der Branche diskutieren - all das wird möglich sein. Interessierte Aussteller können sich ab sofort anmelden.

"Durch den Ausfall zahlreicher Vor-Ort-Veranstaltungen, teils eingeschränkten Reisemöglichkeiten im Vertrieb und reduzierten Kundenterminen ist an vielen Stellen das Bedürfnis nach Austausch und neuen Geschäftsbeziehungen deutlich zu spüren. Aus diesem Bedarf heraus haben wir für die Community das Chillventa eSpecial entwickelt, das ein großes Spektrum der Weltleitmesse der Kältetechnik virtuell abbilden wird. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Event im Oktober", so Daniela Heinkel, Leiterin Chillventa, Nürnberg Messe.

Was bietet das Chillventa eSpecial?

An allen drei Veranstaltungstagen sind die individuellen Firmenprofile der teilnehmenden Aussteller aus aller Welt auf einer digitalen Plattform für die Besucher abrufbar. In den Profilen können umfassende Informationen zum Unternehmen, den Produkten und Neuheiten angegeben werden. In allen Ausstellerpaketen ist zudem der kostenfreie Zugang für eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern zum Event enthalten und somit die Möglichkeit, das Sales-Team ins Rennen um neue Kontakte und spannende Projekte zu schicken. Besonders im Fokus steht der direkte und ...

