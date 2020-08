Zum Wochenschluss bewegen sich die Ölpreise an den internationalen Börsen in New York und London tendenziell leicht abwärts. Rohöl (Brent) kostet am Freitagvormittag knapp unter 45 Dollar. Gasöl (Börsenwert für Heizöl und Diesel) notiert bei 372 Dollar je Tonne und das Euro-Dollar-Verhältnis hielt sich im Wochenverlauf stabil im Bereich von 1,18. Die Heizölnachfrage ist nach einem kurzen Aufflackern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...