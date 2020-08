Der Hype um Tesla lockt viele Elektroauto-Hersteller an die Börse. Vor Kurzem gab Li Auto sein Debüt an der Wall Street.Während viele Branchen noch immer unter der Corona- Pandemie ächzen, reiben sich die Hersteller von Elektroautos die Hände. Weltweit wurden die staatlichen Förderprogramme für die Elektro- und Hybrid-Flitzer aufgestockt. Nikola, Fisker, Karma und Velodyne wurden in den letzten Wochen mit Finanzierungsangeboten nur so überschüttet. Einen Schritt weiter ist Li Auto. Das chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...