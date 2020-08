Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im Juni stärker als erwartet

Der produzierende Sektor Deutschlands hat im Juni seine Produktion stärker gesteigert als von Experten erwartet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich der Ausstoß gegenüber dem Vormonat um 8,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen Anstieg von 7,8 Prozent prognostiziert. Der für Mai gemeldete Produktionsanstieg von 7,8 Prozent wurde auf 7,4 Prozent revidiert.

ING Diba zweifelt an nachhaltiger V-Erholung

Die starken Daten zu Auftragseingang, Produktion und Exporten bestätigen aus Sicht von ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski die v-förmige Erholung der deutschen Wirtschaft. Er zweifelt jedoch an der Nachhaltigkeit der Entwicklung: "Mit all den Risiken eines zweiten Lockdowns, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und strukturellen Veränderungen der Wirtschaft, die von Covid-19 ausgehen, ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass dieses V lange andauern wird."

BDI: Höhere chinesische Importe Chance für Deutschland

Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht in der Stabilisierung des chinesischen Außenhandels wichtige Impulse für Deutschland und für eine Erholung des Welthandels. Davon profitieren auch deutsche Unternehmen. "Der stärkere Anstieg der Importe ist ein Signal dafür, dass die Chance für die deutsche Industrie, mit China zu einer ausgeglicheneren Handelsbilanz zu kommen, höher ist als in den vergangenen Jahren", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Ifo: Deutsche Industrie erwartet weitere Produktionssteigerung

Die deutsche Industrie erwartet für die kommenden drei Monate erneut eine weitere Steigerung ihrer Produktion. Eine Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ergab, dass sich die Stimmung im Juli zum dritten Mal in Folge verbessert hat und der Produktionsindikator auf plus 14,7 Punkte kletterte, nach plus 4,4 im Juni.

Französische Industrie übertrifft Erwartungen im Juni

Die französische Industrieproduktion ist im Juni stark gestiegen und übertraf damit die Prognosen der Analysten. Die gesamte Industrieproduktion - bestehend aus der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, im Energiesektor und im Baugewerbe - erhöhte sich um 12,7 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie die Statistikbehörde Insee berichtete. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 7,9 Prozent im Juni vorausgesagt.

Target-2-Saldo der Bundesbank übersteigt erstmals Billionengrenze

Mit den ausgeweiteten Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Forderungen der Bundesbank im Zahlungssystem der Euro-Notenbanken erstmals über die Billionenmarke gestiegen. Die im Fachjargon als deutscher Target-2-Saldo bekannte Kennziffer erhöhte sich per 31. Juli um 24 Milliarden auf 1,019 Billionen Euro, wie aus Daten der Bundesbank hervorging. Der Saldo wird monatlich berechnet.

BMF: Mitteilungspflicht für Steuergestaltung zum 1. Juli eingeführt

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die EU-weit vereinbarte Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen wie geplant um 1. Juli umgesetzt, teilte eine Ministeriumssprecherin am Freitag mit. Damit sind Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verpflichtet, grenzüberschreitende Steuertricks, die sie für Klienten entwickeln, den staatlichen Behörden zu melden. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Finanzämter stunden Steuerzahlern Milliarden - Bericht

Wegen der massiven Einkommensverluste von Bürgern und Unternehmen infolge des Corona-Crashs haben Finanzämter den Steuerzahlern Zahlungsaufschub in Milliardenhöhe gewährt. Das geht aus der internen Übersicht der Bundesregierung zur Lage der deutschen Wirtschaft in der Pandemie hervor, die der Wirtschaftswoche vorliegt. Danach wurden bereits festgesetzte Vorauszahlungen auf veranlagte Einkommensteuer sowie Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von 21,3 Milliarden Euro herabgesetzt.

Bericht: Schäuble will erneut für Bundestag kandidieren

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will laut einem Medienbericht bei der Wahl 2021 erneut für das Parlament kandidieren. Das Portal The Pioneer berichtete unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld Schäubles, der 77-Jährige fühle sich fit für eine weitere Legislaturperiode. Auch das Amt als Parlamentspräsident bereite im Freude, hieß es.

Indien verzeichnet mehr als zwei Millionen Corona-Infektionen

In Indien sind die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus dramatisch in die Höhe geschnellt. Binnen eines Tages seien mehr als 60.000 Neuinfektionen gemeldet worden, die Gesamtzahl der landesweit registrierten Infektionen sei damit auf mehr als zwei Millionen gestiegen, teilten die Behörden mit. Damit rückte das südasiatische Land auf Platz drei der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder der Welt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Juli 845,797 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Juni 851,126 Mrd CHF

China/Währungsreserven Juli 3,154 Bill USD (Juni: 3,112 Bill USD)

China/Währungsreserven Juli stiegen um 42,06 Mrd USD zum Vormonat

Mexiko Verbraucherpreise Juli +0,66% (PROG: +0,65%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juli +0,40% (PROG: +0,40%) gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.