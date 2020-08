Die Aktien von Siemens haben am Freitag an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Angetrieben von optimistischen Analystenkommentaren führen sie mit einem Anstieg von 2,8 Prozent auf 117,02 Euro die Gewinnerliste des Tages im DAX an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Aktien der Deutschen Telekom und der Deutschen Börse.Die Commerzbank sieht nun am Freitag mit einem neuen Ziel von 148 Euro soviel Kurspotenzial wie kaum ein anderes Analysehaus. Experte Ingo-Martin Schachel beurteilte den jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...