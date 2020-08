Niederländische Forscher versuchen herauszufinden, ob Photovoltaik-Großprojekte auf Hochwasserschutzdeichen in den Niederlanden eingesetzt werden können. Auf einem Deich in der Nähe von Groningen wurde bereits ein Fünf-Megawatt-Solarprojekt gebaut. Die Forscher glauben jedoch, dass auf solchen Böschungen bis zu 2,9 Gigawatt Photovoltaik realisiert werden können.von pv magazine International Die niederländischen Behörden haben aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Land Schwierigkeiten, Flächen zu identifizieren, die für Photovoltaik-Großanlagen geeignet sind. In den vergangenen Jahren haben ...

