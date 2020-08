Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX zeigt sich vor dem Wochenende erneut zögerlich, Anleger warten erst mal ab. Die Hängepartie in den USA wegen eines erneuten Corona-Hilfspakets halten die Märkte von größeren Bewegungen ebenso ab wie die Furcht vor erneuten Spannungen zwsichen den USA und China und die Sorgen vor neuen Corona-Restriktionen. Marktkenner Jochen Stanzl, CMC Markets, mimmt diese Faktoren unter die Lupe und erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was er in nächster Zeit von den US-Märkten und dem DAX sowie Gold und Silber erwartet.