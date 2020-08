WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung im Juli überraschend deutlich gestiegen und hat erneut etwas von dem starken Einbruch in der Corona-Krise wettgemacht. Außerhalb der Landwirtschaft seien 1,763 Millionen Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs von im Schnitt 1,480 Millionen gerechnet.



Zudem ist der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten höher ausgefallen als bisher bekannt. Demnach sind im Mai und Juni insgesamt 17 000 Stellen mehr geschaffen worden als bislang ausgewiesen. Im April hatte es allerdings einen extremen Einbruch und den stärksten Rückgang der Beschäftigung seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1939 gegeben. Damals sank die Beschäftigtenzahl um über 20 Millionen./jsl/jkr/fba

