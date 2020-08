Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist der erste Exchange Traded Fund des im nordamerikanischen Energiesektor führenden Research- und Indexanbieters Alerian über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Das Listing erfolge über die White-Label-Plattform von HANetf.Mit dem Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist (ISIN IE00BKPTXQ89/ WKN A2P4PH) würden Anleger in dividendenstarke Unternehmen mit Sitz in den USA und Kanada investieren, die ihren Schwerpunkt im Bereich Energieinfrastruktur hätten. Hierzu würden Unternehmen aus dem Öl-, Gas- und Flüssiggassektor zählen, die sich um den Transport, die Lagerung und die Großhandelsvermarktung (Midstream) des jeweiligen Rohstoffes kümmern würden. ...

