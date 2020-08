Wien (www.fondscheck.de) - Die Übernahme von Ariqon Asset Management durch den Wiener Asset Manager C-Quadrat ist nun endgültig abgeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Künftig werde das Management der Ariqon-Produkte vom Fondsmanagement-Team der C-Quadrat Asset Management unter der Leitung von Managing Director Daniel Feix erfolgen. "Die C-Quadrat Asset Management ist auf die Auswahl, die Analyse und das Management von Multi Asset Strategien, nachhaltigen Produkten und Mikrofinanz spezialisiert. Der Fokus liegt primär auf institutionellen Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Insgesamt umfasst diese Unternehmenseinheit der C-Quadrat Gruppe mehr als 25 Mitarbeiter - schwerpunktmäßig im Bereich Fondsmanagement. Die aktuell verwalteten Assets under Management betragen drei Milliarden Euro", erkläre Feix. ...

