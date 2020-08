Mainz (ots) - Woche 32/20Fr., 7.8.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:22.30 ZDF spezial (VPS 22.29/HD/UT)In den Trümmern von Beirut - Wut und Verzweiflung im LibanonFilm von Gert Anhalt und Axel StormDeutschland/Libanon 2020 22.45 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle (VPS 22.30)23.30 aspekte - on tour (VPS 23.15)0.15 heute Xpress (VPS 0.00)0.20 neoriginal (VPS 0.05)Undercover (10) 1.10 Better Call Saul (VPS 0.55)Was Gutes 1.50 Better Call Saul (VPS 1.35)Reden 2.35 SOKO Leipzig (VPS 2.20)3.20 Ein Fall für zwei (VPS 3.05)4.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)5.05- hallo deutschland (VPS 5.00)5.35 (Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4673825