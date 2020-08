=== S O N N T A G, 9. August 2020 18:05 DE/ARD, Sommerinterview mit der SPD-Vorsitzenden Esken, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit AfD-Bundessprecher Chrupalla, Berlin - BY/Präsidentschaftswahl in Weißrussland M O N T A G, 10. August 2020 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 9 Monate, Ehningen 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q, Köln 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Mai 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli 12:00 DE/Bayerns Ministerpräsident Söder, PK zu Corona, Nürnberg *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H, Hamburg 23:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q, Saskatoon - Börsenfeiertag Japan ===

