Berlin (ots) - Angesichts der aktuellen Hitzewelle appelliert der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger: Umsichtiges Verhalten am Strand und im Garten verhindert so manchen Einsatz für die mehr als eine Million Feuerwehrangehörigen in Deutschland.Für die Einsatzkräfte, aber auch für Privatpersonen hat der DFV mit der Informationsreihe "Erste-Hilfe kompakt" umfangreiches Material zu verschiedenen Themen der Ersten Hilfe aufbereitet. Autoren sind zumeist Experten aus dem Fachbereich "Gesundheitswesen und Rettungsdienst" wie etwa der Bundesfeuerwehrarzt oder sein Stellvertreter.In Bezug auf aktuelle Einsatzlagen sind hierbei folgende Ausgaben zu nennen:- Notfallstichwort: Badeunfälle und Beinahe-Ertrinken (Folge 7:Hintergründe und Ursachen, Rettung und Eigensicherung, An Landgerettet - was nun?, Immer beachten)- Notfallstichwort: Sonnenstich, Sonnenbrand und Co. (Folge 9:Hintergründe und Ursachen, Hitzeerschöpfung und Hitzekollaps,Hitzschlag, Sonnenstich, Maßnahmen, Hautschutz, Immer beachten)- Einsatz im Sommer (Folge 18: Sicherheitsratschläge fürFeuerwehrkräfte)- Notfallstichwort: Wespenstich und Co. (Folge 19: Hintergründeund Ursachen, Reaktion des Körpers, Erstmaßnahmen, Vorbeugung)- Erste Hilfe bei Wasserunfällen und Unterkühlung (Folge 32:Hintergründe und Ursachen, Erste Hilfe bei Ertrinkungsunfall undTauchunfall, Grundlagen und Erste Hilfe bei Unterkühlung)- Notfallstichwort Grillunfall (Folge 34, aktualisiert aus Folge7: Hintergründe und Ursachen, Erstmaßnahmen, Definition derVerbrennung Alle Ausgaben sind unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/eh-kompakt/ zum Download verfügbar.