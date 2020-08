FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Freitagnachmittag nach Bekanntgabe besserer US-Arbeitsmarktdaten ins Plus. Die US-Wirtschaft hat im Juli 1,76 Millionen neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als die erwarteten 1,48 Millionen. Auch ging die Arbeitslosenquote auf 10,2 Prozent zurück - hier lag die Erwartung bei 10,6 Prozent. Allerdings ist der Arbeitsmarkt trotz der freundlichen Entwicklung noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Zum anderen sinkt mit den guten Daten die Dringlichkeit zusätzlicher fiskalischer und geldpolitischer Impulse.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 12.653 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.247 Punkte nach oben. Für Zurückhaltung an den Märkten sorgt weiter die US-Politik: Arbeitslose stehen dort weiterhin ohne ein neues Hilfspaket da, Demokraten und Republikaner verstricken sich weiter in Parteipolitik.

Spannungen zwischen den USA und China nehmen zu

Dazu verschärft sich die Spannung zwischen den USA und China: So unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte die Plattform bis dahin nicht verkauft werden. Auch gegen das chinesische Online-Netzwerk WeChat verhängte Trump die gleichen Maßnahmen. In einem weiteren Schritt zielt Trump auf chinesische Unternehmen ab, die an den US-Börsen gelistet sind. Sollten sich diese nicht an die dort üblichen Bilanzprüfungen halten, drohe ihnen ab 2022 der Abschied von den US-Börsen.

Auf Unternehmensseite ist es dagegen nach einer Rekordwoche mit Quartalszahlen ruhig: Im Blick steht Deutsche Telekom. Hier geht es um 2,2 Prozent nach oben dank der guten Entwicklung bei der US-Tochter T-Mobile US. Der Umsatz machte dort dank der Fusion mit Wettbewerber Sprint im zweiten Quartal einen Sprung, der Nettogewinn fiel jedoch. An Wall Street steigt der Kurs von T-Mobile US um 4,6 Prozent.

Gewinnmitnahmen gibt es besonders im Autosektor: Hier fallen BMW um 0,4 Prozent, VW um 0,5 Prozent, Daimler um 0,7 Prozent und Continental sogar um 1,8 Prozent. Bei Airbus wird positiv hervorgehoben, dass im Juli 49 Jets ausgeliefert werden konnten. Dies sei der dritte monatliche Anstieg in Folge. Doch gab es im Juli lediglich vier Neubestellungen. Die Aktien gewinnt 0,5 Prozent. Lufthansa geben nach negativen Analystenkommentaren 3 Prozent nach.

Der Autozulieferer Elringklinger überraschte mit den Zahlen für das zweite Quartal positiv. Sowohl Umsatz als auch Nettoverlust fielen nicht so schwach aus wie befürchtet. Zudem konnte nach einem positiven Cashflow die Nettoverschuldung gesenkt werden. Die Aktien drehen ins Plus und gewinnen 4,3 Prozent.

Bei Rolls-Royce steigt ValueAct aus

Für die Aktie von Rolls-Royce geht es um 1,4 Prozent nach unten. Als belastend wird im Handel gewertet, dass der aktivistische US-Investor ValueAct einem Bericht zufolge ausgestiegen ist. LEG Immobilien hat einen Anstieg der Einnahmen verzeichnet und den Ausblick nach oben angepasst. Hier geht es um 1,5 Prozent aufwärts. PVA Tepla fallen nach Zahlenausweis um 1,8 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.247,20 0,21 6,81 -13,30 Stoxx-50 2.947,63 0,18 5,24 -13,38 DAX 12.653,47 0,49 61,79 -4,49 MDAX 27.055,59 0,94 252,22 -4,44 TecDAX 3.050,91 1,76 52,71 1,19 SDAX 12.140,33 0,57 68,97 -2,97 FTSE 6.024,02 -0,05 -2,92 -20,09 CAC 4.880,69 -0,09 -4,44 -18,36 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,53 0,00 -0,77 US-Zehnjahresrendite 0,53 -0,01 -2,15 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:07 Uhr Do, 17:31h % YTD EUR/USD 1,1757 -1,01% 1,1845 1,1845 +4,8% EUR/JPY 124,57 -0,61% 124,97 124,98 +2,2% EUR/CHF 1,0763 -0,39% 1,0795 1,0785 -0,9% EUR/GBP 0,9028 -0,09% 0,9021 0,9023 +6,7% USD/JPY 105,94 +0,39% 105,49 105,51 -2,6% GBP/USD 1,3023 -0,92% 1,3132 1,3127 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9763 +0,42% 6,9649 6,9522 +0,1% Bitcoin BTC/USD 11.702,76 -0,33% 11.815,24 11.835,26 +62,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,23 41,95 -1,7% -0,72 -28,6% Brent/ICE 44,48 45,09 -1,4% -0,61 -28,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.034,04 2.063,60 -1,4% -29,56 +34,1% Silber (Spot) 27,68 28,93 -4,3% -1,24 +55,1% Platin (Spot) 952,98 1.002,00 -4,9% -49,03 -1,3% Kupfer-Future 2,85 2,91 -2,0% -0,06 +1,0% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2020 10:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.