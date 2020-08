Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte am Freitag gegenüber Bloomberg TV, er habe keinen Zweifel daran, dass es am Freitag formelle oder informelle Gespräche zum Konjunkturpaket geben werde. Kudlow merkte jedoch auch an, dass sich die Gespräche im Moment in einer Sackgasse befinden. "Das Weiße Haus glaubt, dass US-Präsident Donald ...

