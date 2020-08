Der Betreiber von "Have I been pwned" will die Codebasis des Projekts als Open Source veröffentlichen. Mit der Leak-Datenbank können Menschen überprüfen, ob ihre Login-Daten in der Vergangenheit von einem Anbieter gestohlen wurden. Die Software von "Have I been pwned" (HIBP) soll zukünftig als Open-Source-Projekt öffentlich zugänglich gemacht werden. Das hat Projektgründer Troy Hunt in einem Blogbeitrag angekündigt. Zuvor hatte Hunt erfolglos versucht, in der Tech-Branche einen Käufer für HIBP zu finden. Hunt begründet den Schritt in Richtung Open Source damit, dass es letztlich das Vertrauen in den Dienst stärke. Außerdem...

