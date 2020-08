In einem Statement im Firmenblog zeigte sich Tiktok schockiert und kündigt an, sich mit allen Mitteln gegen das Dekret wehren zu wollen. Konkret handelt es sich bei dem Verbot um ein Embargo, das es US-Amerikanern untersagt, Geschäfte und Verträge mit Bytedance und Tencent abzuschließen. Das läuft auf ein Verbot der betreffenden Apps hinaus und soll 45 Tage nach Unterzeichnung der der Executive Order in Kraft treten. Als Grund wird genannt, dass die Firmen die Sicherheit der USA bedrohen. Inoffiziellen Statements zufolge gehe es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...