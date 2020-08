Neuss (ots) - RCI Bank and Services Deutschland ist in der "Studie Nachhaltigkeit" im Rahmen des Deutschlandtests von Focus Money Branchensieger "Autobanken" geworden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus im Beitrag "Mit gutem Gewissen" (Focus 32/2020).Welche Firmen und Marken haben ein besonders gutes Image in puncto Nachhaltigkeit? Dieser Frage ist das Institut für Management und Wirtschaftsforschung im Rahmen des Deutschlandtests nachgegangen. Insgesamt über 59 Millionen Nennungen im Internet zu rund 24.000 Unternehmen wurden deutschlandweit zwischen April 2019 und März 2020 ausgewertet.Dabei wurden Online-Nachrichten und Posts im Internet auf Schlüsselwörter zum Thema Nachhaltigkeit hin durchsucht; anschließend wurde die Tonalität der Meldungen analysiert. Diese sogenannte Sentimentsanalyse misst, ob die Texte in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit negativ, neutral oder positiv für das Unternehmen ausfielen.Ausgezeichnet wurden ausschließlich Unternehmen mit einer neutralen oder positiven Tonalität der im Internet veröffentlichten Texte. Dabei erreichte RCI Bank and Services Deutschland mit den Marken Renault Bank und Nissan Bank den Maximalwert von 100 Punkten und wurde in der "Studie Nachhaltigkeit" Branchensieger "Autobanken".Pressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 Neuss | Internet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/4673912