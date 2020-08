An der Börse ist ein Wachstum von etwa 8 % über die Jahre der Durchschnitt. Zumindest ist das etwa der Wert, den der DAX über die letzten 30 Jahre erzielt hat. Aber eine Aktie, die im Durchschnitt seit ihrem Börsengang, der inzwischen 23 Jahren zurück liegt, um 40 % pro Jahr an Wert zugelegt hat, findet man nicht so einfach. Die Amazon (WKN: 906866)-Aktie hat dieses Wunder tatsächlich vollbracht und viele Anleger zu Millionären und Gründer Jeff Bezos sogar zum reichsten Menschen der Welt gemacht. ...

