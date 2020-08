Genau 300 Punkte Wochensaldo haben den DAX von der Eröffnung am Montag bis Freitagabend wieder etwas Luft verschafft. Denn der Juli endete bereits schwach, was der Auguststart nun etwas ausgleicht. Was waren die Treiber und welche Entwicklung erwarte ich für die neue Woche? Kurzer Wochenrückblick und mein Trading Der stärkste Tag der Woche war erneut der Montag. Auf die Kursverluste zum Monatsende Juli folgte eine starke Erholung, die den Index zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...