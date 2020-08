BERLIN (Dow Jones)--Die SPD rückt bundespolitisch weiter nach links. Laut ihrem Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans ist die Partei bereit zu einer Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die Sozialdemokraten wollten "die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt", sagte Walter-Borjans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die große Koalition mit der Union sei dafür keine Grundlage. "Wenn wir eine Bündnisoption mit der Linken ausschlössen, hätten die Verteidiger des Weiter-so und damit der weitergehenden Spaltung der Gesellschaft schon gewonnen." Das sähen Vizekanzler Olaf Scholz, Fraktionschef Rolf Mützenich, die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken und er "gleichermaßen so".

Walter-Borjans reagierte auf eine Interview-Äußerung der Linken-Vorsitzenden Katja Kipping, die der Verlagsgruppe gesagt hatte: "Um die notwendigen sozialökologischen Veränderungen umsetzen, sind wir bereit, in eine Bundesregierung zu gehen. Dazu brauchen wir soziale Mehrheiten links der Union."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2020 06:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.