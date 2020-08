WEEZE (dpa-AFX) - Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Papst wird neuer Geschäftsführer des Flughafens Weeze am Niederrhein. Papst folge Mitte September Ludger van Bebber nach, der seit 2004 Geschäftsführer des Regionalflughafens war, teilte der Airport am Sonntag mit. Der 43-jährige Papst war von 2005 bis 2009 bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers AG (PWC) in Düsseldorf und danach in mehreren mittelständischen Unternehmen tätig. Papsts Vorgänger Bebber tritt am 1. Oktober als Geschäftsführer der Flughafen Dortmund GmbH an.



Die Corona-Pandemie hat auch dem Airport Weeze zugesetzt. Mehr als 90 Prozent der Verbindungen in Weeze sind Flüge des Billiganbieters Ryanair , der wie viele andere Fluggesellschaften stark unter der Corona-Krise gelitten hat./dot/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de