Mit dem Sturz des Strukturalismus in die Ideologie des Poststrukturalismus, mit dem Siegeszug von Ideologien, die vom Marxismus inspiriert worden sind wie Konstruktivismus und Dekonstruktivismus, mit dem Denken von Foucault, Derrida und Butler, an den Universitäten und in den Publikumsverlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...