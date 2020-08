von C. Platt und A. Hohenadl, Euro am Sonntag Runter mit den Zinsen, und zwar schnell. Als Reaktion auf die Corona-Krise senkte die US-Notenbank Anfang und Mitte März in zwei denkwürdigen Aktionen den Leitzins auf nahezu null. Ein Niveau, von dem sich die Europäische Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...