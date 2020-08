In Woche 21 (vom 15. bis 22. Mai) schickte Peru eine Gesamtmenge von 2.281.000 Avocado-Kartons nach Europa, womit es sich selbst als Hauptlieferant dieser Frucht in dem Markt positionierte. Von der insgesamt gelieferten Avocadomenge sind 206.000 Kartons Avocados mit grüner Schale und 2.010.000 Kartons sind die Sorte Hass. Bildquelle: Shutterstock.com Der zweite Lieferant von Avocados an...

