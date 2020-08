Smart Beta ETFs, auch unter dem Namen Strategic Beta ETFs bekannt, wollen passive und aktive Anlagestrategien vereinen und somit potenziell übermäßige Erträge einfahren. Doch aktuelle Zahlen zeigen: Die Strategie kommt bei den Anleger nicht so gut an.? Smart Beta ETFs ergänzen herkömmliche ETFs um zusätzliche Faktoren? Performance von Smart Beta ETFs ließ zuletzt zu wünschen übrig? Investoren setzen vor allem auf Produkte, die normalen ETFs am ähnlichsten sindBörsengehandelte Indexfonds, ...

