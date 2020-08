FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. August: TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: QSC, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen 13:00 USA: Duke Energy, Q2-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 17:45 DEU: alstria office REIT, Q2-Zahlen 22:00 USA: International Flavors & Fragrance, Q2-Zahlen DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen CAN: Nutrien, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/20 03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/20 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 07/20 08:00 DEU: Insolvenzen 05/20 einschließlich Trendindikator 07/20 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 05/20 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 08/20 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Außerplanmäßige Videokonferenz des Kabinetts Im Zentrum steht die Corona-Krise, es geht um die bundesweit steigenden Infektionszahlen, die neuen Testzentren, eine mögliche Ausweitung von Risikogebieten und den Schulbetrieb nach den Ferien. + 1200 Pk mit Ministerpräsident Markus Söder, DEU: Gespräch Außenminister Heiko Maas mit der südkoreanischen Außenministerin Kyung-wha Kang HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi