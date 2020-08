The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DFK0CX4 DZ BANK IS.A1457 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XTF3 DEKA FESTZINS ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13QL6 LBBW FESTZINS NH 20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3CL4 NORDLB FRN IHS 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA US06738EBN40 BARCLAYS 20/UND. FLR BD01 BON USD NCA XFRA US10373QBM15 BP CAP.MK.AM 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US10373QBN97 BP CAP.MK.AM 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US552848AG81 MGIC INVESTM. 20/28 BD01 BON USD NCA XFRA US74340XBR17 PROLOGIS 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US81762PAE25 SERVICENOW 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA USU98401AB58 XEROX HLDGS 20/28 REGS BD01 BON USD NCA 5G8 XFRA CA0194561027 ALLIED PROP.REAL EST. UTS EQ00 EQU EUR NCA 5G6 XFRA CA04315L1058 ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS EQ00 EQU EUR NCA 0OJ XFRA CA1349211054 CDN APARTMENT PROP. REAL EQ00 EQU EUR NCA 5G9 XFRA CA1999101001 COMINAR REAL EST.INV. UTS EQ01 EQU EUR NCA MXR XFRA CA5777891006 MAWSON GOLD LTD EQ01 EQU EUR NCA WTDB XFRA IE00BD49R243 WISDOMT.CBOE S+P 500 P.DA EQ01 EQU EUR YCA WTDP XFRA IE00BD49R912 WISDOMTREE EO AG.BD E.Y.E EQ01 EQU EUR YCA WTDQ XFRA IE00BD49RB39 WISDOMTREE EO A.BD E.Y.EA EQ01 EQU EUR YCA WTDR XFRA IE00BD49RJ15 WISDOMTREE EO GOV.BD EO EQ01 EQU EUR YCA WTDS XFRA IE00BD49RK20 WISDOMTREE EO GOV.BD EOAC EQ01 EQU EUR YCA WTD9 XFRA IE00BD6RZT93 WISDOMTREE US EQ.INC.DLAC EQ01 EQU EUR YCA WTDY XFRA IE00BD6RZW23 WISDOMTREE US EQ.INC.EOHA EQ01 EQU EUR YCA WTD8 XFRA IE00BDF12W49 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DLA EQ01 EQU EUR Y