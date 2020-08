FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJEN XFRA DE000A2NB601 JENOPTIK AG NA O.N. 0.130 EUR3VU XFRA US14316J1088 CARLYLE GROUP INC. 0.211 EURAWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.423 EURPP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.190 EURPAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.271 EURMGC XFRA US5528481030 MGIC INV. CORP. DL 1 0.051 EURKM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.169 EUR0GV XFRA US86887Q1094 SURO CAPITAL CORP. DL-,01 0.127 EURHN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.127 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EURCB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.634 EURL3XB XFRA US15234Q2075 CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 0.249 EURL3XC XFRA US15234Q1085 CENTRAIS EL.BR.EL.PFD ADR 0.276 EUR0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.051 EURAFXA XFRA US14218T1051 CARL ZEISS MEDITEC ADR 1 0.419 EUR7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.135 EURAXJ XFRA US29452E1010 EQUITABLE HLDGS DL-,01 0.144 EUR45V XFRA US7046991078 PEAPACK-GLADSTONE FINL 0.042 EURHDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.304 EURVNAA XFRA US92887H1077 VONOVIA SE ADR 1/2/O.N 0.780 EUR