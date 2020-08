FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CE5 XFRA US13123X1028 CALLON PETROLEUM (DEL.)

PAG XFRA DE000A2LQ850 PREOS REAL ESTATE NA O.N.

2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12

AAQ XFRA DE0005066609 AAP IMPLANTATE AG

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1

