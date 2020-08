DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

In Singapur bleiben die Börsen wegen des nachgeholten Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Verhandlungen im US-Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket sind am Wochenende endgültig gescheitert. In der Folge hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet. Trump ordnete an, dass Arbeitslose eine wöchentliche Unterstützungen von 300 US-Dollar aus Bundesmitteln erhalten, die Bundesstaaten sollen auf freiwilliger Basis weitere 100 Dollar dazuschießen. Die staatliche Unterstützung von 300 Dollar ersetzt die bisherigen Sonderzahlung von 600 Dollar pro Woche an Arbeitslose. Trump unterzeichnete weitere Dekrete für Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise. Ein weiteres Dekret soll den Schutz von Mietern vor Zwangsräumungen sicherstellen, während ein Erlass eine Fristverlängerung für die Rückzahlung von Studiendarlehen vorsieht.

TAGESTHEMA II

Der Hongkonger Verleger Jimmy Lai, eine der prominentesten Figuren der Demokratiebewegung, ist aufgrund des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Dem 72-Jährigen werden geheime Absprachen mit "ausländischen Mächten" angelastet, wie ein Mitarbeiter Lais mitteilte. Polizisten durchsuchten die Redaktionsräume von Lais Zeitung "Apple Daily". Auch sechs weitere Menschen wurden aufgrund des sogenannten Sicherheitsgesetzes festgenommen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes Ende Juni haben die Behörden ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone massiv verschärft. Das Gesetz erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen. Verstöße können mit lebenslänglichen Haftstrafen geahndet werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In Kanada veröffentlicht u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

23:40 Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.360,50 +0,16% Nasdaq-100-Indikation 11.135,50 +0,00% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 24.471,28 -0,25% Kospi 2.386,14 +1,47% Schanghai-Composite 3.384,61 +0,91% S&P/ASX 200 6.123,90 +1,98%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich kein einheitlicher Trend durch. In den USA ist der erhoffte Befreiungsschlag um eine Verlängerung der Coronahilfen ausgeblieben. Allerdings hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet. Derweil eskaliert der US-chinesische Dauerzwist weiter. China hat die US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf verurteilt. Wie sehr die Volksrepublik die Sonderverwaltungszone in ein autoritäres Regime verwandelt, zeigt sich an der Verhaftung des Hongkonger Verlegers Jimmy Lai - eine der prominentesten Figuren der Demokratiebewegung. In Hongkong hatte die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und China bereits am Freitag für einen Absturz der Aktienkurse gesorgt. Nun fällt der HSI weiter. Das Vorgehen der US-Regierung gegen chinesische Betreiber von Apps wie Tiktok oder Wechat belastet laut Analysten insbesondere Technologiewerte. Händler betonen, dass die Verhaftungen in Hongkong kaum zur Entspannung im Konflikt mit den USA beitrügen. Mit der Schwäche der US-Technologiewerte zum Wochenschluss verliert das Schwergewicht Tencent weitere 3,3 Prozent, AAC Technologies sinken um 3,4 Prozent. Im chinesischen Kernland zeigen sich Anleger entspannter. In Schanghai erholen sich die Kurse von den Freitagsverlusten. Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Juli langsamer gefallen. Gleichzeitig legten die Verbraucherpreise zu. Goldman Sachs spricht dennoch von einer schwachen Konsumentennachfrage. In Australien stützen Aussagen der Regierung - trotz der aktuell höchsten Todesrate in der Corona-Krise. Der Finanzminister hat weitere Coronahilfen für Arbeitslose ins Spiel gebracht. In Südkorea steigt der Kospi ebenfalls recht deutlich. Händler verweisen auf den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Gesucht sind hier Automobil- und Finanzwerte.

US-NACHBÖRSE

Lediglich einige kleine Unternehmen legten nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor - so zum Beispiel Marin Software. Das Unternehmen schrieb im zweiten Quartal Verluste, dennoch legte die Aktie um 4,6 Prozent zu. Nach der Rally im regulären Geschäft von 57 Prozent nach weniger schlimm wie befürchtet ausgefallenen Verlusten von Groupon kletterte die Aktie des Gutscheinvermittlers nach der Schlussglocke um weitere 0,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.433,41 0,17 46,43 -3,87 S&P-500 3.351,28 0,06 2,12 3,73 Nasdaq-Comp. 11.010,98 -0,87 -97,09 22,72 Nasdaq-100 11.139,39 -1,13 -127,70 27,55 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 796 Mio 774 Mio Gewinner 1.891 1.460 Verlierer 1.078 1.497 Unverändert 85 103

Uneinheitlich - Der mit Spannung erwartete offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli gab dem Markt keine Impulse. Die US-Wirtschaft hat im vergangenen Monat zwar deutlich mehr neue Stellen geschaffen als zugetraut, während die Arbeitslosenquote niedriger als erwartet ausfiel, doch schien es zunächst unwahrscheinlich, dass sich die US-Politik bis zum selbsterklärten Fristende am Freitag auf eine Verlängerung der Corona-Hilfen in den USA verständigen würde. Überdies schmälert die gesunkene Arbeitslosenquote nach Meinung von Händlern den Einigungswillen. Gleichzeitig schwelt der Streit zwischen den USA und China weiter, was besonders die Technologiewerte belastete. Unter den Einzelaktien stiegen die Titel der Telekom-Tochter T-Mobile US nach der Erstkonsolidierung des gekauften Wettbewerbers Sprint um 6,5 Prozent. Der Umsatz machte dank der Fusion mit dem Wettbewerber im zweiten Quartal einen Sprung um 11 Milliarden Dollar. Uber Technologies hat im zweiten Quartal erneut einen massiven Verlust eingefahren - Analysten hatten zwar Schlimmeres befürchtet, die Titel des Fahrdienstvermittlers sanken aber um 5,2 Prozent. Illumina brachen um fast 11 Prozent ein, weil das Biotechnologie-Unternehmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Weniger schlimm als befürchtet fiel wiederum der Verlust von Groupon aus. Die Aktie des Gutscheinvermittlers sprang um fast 57 Prozent nach oben. TripAdvisor meldete einen Umsatzeinbruch um 86 Prozent und rutschte in die Verlustzone. Überdies fiel der bereinigte Verluste höher als befürchtet aus. Die Aktie büßte 2,4 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 0,0 0,12 -108,5 5 Jahre 0,22 0,9 0,21 -170,1 7 Jahre 0,40 1,3 0,39 -184,5 10 Jahre 0,56 2,0 0,54 -188,5 30 Jahre 1,23 3,3 1,20 -183,6

Die Notierungen der US-Renten sanken nach den Arbeitsmarktdaten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 0,56 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:58 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 +0,1% 1,1786 1,1836 +5,2% EUR/JPY 124,77 -0,0% 124,82 124,97 +2,4% EUR/GBP 0,9026 -0,0% 0,9027 0,9036 +6,7% GBP/USD 1,3070 +0,1% 1,3057 1,3100 -1,4% USD/JPY 105,76 -0,2% 105,94 105,61 -2,7% USD/KRW 1184,85 -0,4% 1189,18 1185,40 +2,6% USD/CNY 6,9644 -0,1% 6,9680 6,9606 +0,0% USD/CNH 6,9641 -0,1% 6,9704 6,9608 -0,0% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7169 +0,1% 0,7159 0,7220 +2,3% NZD/USD 0,6609 +0,0% 0,6607 0,6666 -1,8% Bitcoin BTC/USD 11.996,76 +3,0% 11.645,76 11.815,24 +66,4%

Der ICE-Dollarindex stieg um 0,7 Prozent. Die Risikoneigung habe sich in der Woche verschlechtert wegen der Spannungen zwischen China und den USA, dies komme dem Greenback zugute, hieß es. Analysten sprachen zudem von Ermüdungserscheinungen der Euro-Rally. Die Gemeinschaftswährung fiel auf rund 1,1780 nach einem Zweijahreshoch von 1,1916 am Vortag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,83 41,22 +1,5% 0,61 -27,6% Brent/ICE 44,88 44,40 +1,1% 0,48 -27,7%

Während der Fasspreis für US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,7 Prozent auf 41,22 Dollar nachgab, verbilligte sich europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 44,40 Dollar. Die Spannungen zwischen China und den USA dürften Wachstum kosten und so die Nachfrage dämpfen, hieß es. Überdies belastete wie beim Gold der starke Dollar. Dass in den USA aus immer weniger Bohrlöchern Öl gefördert wird, half nicht.

Mit den Corona-Hilfen in den USA ziehen die Erdölpreise am Morgen etwas an. Händler hoffen auf eine steigende Nachfrage in den USA.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.033,25 2.035,16 -0,1% -1,91 +34,0% Silber (Spot) 28,41 28,31 +0,4% +0,11 +59,2% Platin (Spot) 978,35 958,30 +2,1% +20,05 +1,4% Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,8% +0,02 -0,2%

Nach einem abermaligen Rekordstand von 2.075 Dollar gab der Goldpreis 1,4 Prozent auf 2.034 Dollar nach. Der etwas festere Dollar belastete das Edelmetall. Fundamental bleibe die Rally aber intakt, hieß es. Der Arbeitsmarkt in den USA bleibe schwach.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat in den USA die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Die Zahl der Corona-Toten in den Vereinigten Staaten stieg auf mehr als 162.000.

In Neuseeland ist die Übertragung des Coronavirus in der Bevölkerung seit hundert Tagen gestoppt. Obwohl seitdem keine Neuansteckungen mehr verzeichnet wurden, warnten die Gesundheitsbehörden vor Nachlässigkeit.

BEZIEHUNGEN CHINA - USA

Die USA statten Taiwan ihren höchstrangigen Besuch seit mehr als 40 Jahren ab. Eine von Gesundheitsminister Alex Azar angeführte Delegation landete am Sonntag in Taipeh. China hatte den Besuch schon im Vorfeld als Bedrohung für den "Frieden und die Stabilität" in Ostasien verurteilt.

China hat die US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong verurteilt. Die Maßnahmen seien "barbarisch und rüde", teilte das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong mit. Washington zeige damit seine "bösen Absichten, Menschen mit antichinesicher Haltung zu unterstützen und Unordnung in Hongkong zu stiften". Zuvor hatte sich bereits die Regierung in Hongkong empört gezeigt über die Strafmaßnahmen gegen Regierungschefin Carrie Lam und andere hochrangige Beamte.

LIBANON

Nach der Explosionskatastrophe in Beirut gerät die libanesische Regierung zunehmend unter Druck. Zwei Minister traten zurück. Nach gewalttätigen Zusammenstößen bei Protesten flogen am Sonntag bei Demonstrationen in Beirut erneut Steine, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Die Teilnehmer einer Geberkonferenz sagten dem Land gut 250 Millionen Euro an Soforthilfen zu.

INFLATION CHINA

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Juli dank einer Erholung der Nachfrage und der Rohstoffpreise langsamer gefallen. Die Verbraucherpreise legten wegen höherer Nahrungsmittelpreise unterdessen zu. Der Erzeugerpreisindex sank im Juli um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nach einem Rückgang von 3,0 Prozent im Juni. Ökonomen hatten mit einem Minus von 2,6 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte um 2,7 Prozent zu nach einem Plus von 2,5 Prozent im Vormonat. Hier hatten die Ökonomen einen Anstieg von 2,7 Prozent prognostiziert.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Das Investmentvehikel von Großinvestor Warren Buffett verbuchte in der abgelaufenen Periode einen Gewinnsprung um 86 Prozent. Dabei machte die positive Entwicklung am Aktienmarkt Ergebnisrückgänge bei den sonstigen Aktivitäten der Beteiligungsgesellschaft sowie umfangreiche Abschreibungen bei Precision Castparts wett. Berkshire verbuchte einen Nettogewinn 26,3 (Vorjahr 14,1) Milliarden Dollar oder 16,314 (Vj 8,608) Dollar pro Aktie der Klasse A.

TWITTER/TIKTOK

Nachdem US-Präsident Donald Trump mit einem Verbot bestimmter Apps aus China gedroht hatte, sollten die US-Geschäfte nicht in amerikanische Hand übergehen, wird mit Twitter bei der chinesischen Plattform Tiktok ein weiterer Name genannt. Der US-Kurznachrichtendienst soll laut infomierten Kreisen bereits Gespräche über eine Fusion mit Tiktok geführt haben.

