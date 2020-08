Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: (Wiederholt mit vollständiger Zeile zu Titlis) STIMMUNG - An der Schweizer Börse zeichnet sich am Montagmorgen ein positiver Handelsstart ab. Händler erklären dies zum einen mit den US-Vorgaben. Gut kommen am Markt ausserdem die neusten Konjunkturdaten aus China an, welche eine weitere Besserung der Lage anzeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...