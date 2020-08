Kapilendo steigert Finanzierungsvolumen auf über 100 Millionen EuroDGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Finanzierung Kapilendo steigert Finanzierungsvolumen auf über 100 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial)10.08.2020 / 09:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.P R E S S E M I T T E I L U N GMit KfW-Schnellkredit erfolgreich Kapilendo steigert Finanzierungsvolumen auf über 100 Millionen EuroBerlin, 10.08.2020. Das Berliner Fintech Kapilendo hat im 1. Halbjahr 2020 die Marke von 100 Millionen Euro Finanzierungsvolumen übersprungen. Besonders erfolgreich verlief der im Juni gestartete digitale Zugang zum KfW-Schnellkredit für kleine und mittelständische Unternehmen. Hier konnten in den ersten sechs Wochen rund 30 Millionen Euro Corona-Hilfen vermittelt werden."Dank der hervorragenden Unterstützung durch die KfW ist es uns gemeinsam mit der Varengold Bank gelungen, dem deutschen Mittelstand seit Juni einen digitalen und unkomplizierten Zugang zu den KfW-Schnellkrediten zu ermöglichen. Seit Start unserer Initiative verbuchen wir hier einen Marktanteil von über 2 Prozent und freuen uns über eine kontinuierliche Nachfrage. Wichtig ist uns, auch nach der erfolgreichen Finanzierung an der Seite des Mittelstands zu stehen und insbesondere mit unseren Dienstleistungen rund um die Bonitätseinschätzung und das Liquiditätsmanagement zum Unternehmenserfolg beizutragen", sagt Christopher Grätz, Co-Founder und CEO der Kapilendo AG. https://www.kapilendo.de/statistiken?ref=footer#/Über die Kapilendo AG Die Kapilendo AG bietet umfassende, digitale Investment Banking Services für den Mittelstand. Auf Basis modernster Technologie gestaltet Kapilendo den Zugang zu Kapital für Unternehmen einfacher, schneller und günstiger. Auf der Fremdkapitalseite stehen KMUs digitale Finanzierungslösungen in Form klassischer Kredite, Nachrangdarlehen und tokenbasierter Schuldscheindarlehen zur Verfügung. Auf der Eigenkapitalseite digitale Aktienemissionen. Die Platzierungen erfolgen öffentlich oder als Private Placement. Im digitalen Wealth Management erhalten Unternehmer und vermögende Privatanleger innovative Anlagelösungen mit persönlicher Beratung. Das Leistungsangebot beinhaltet Robo-Advisor-Services und alternative Investmentstrategien in den Bereichen Private Debt, Private Equity, Immobilen sowie Kryptowährungen. Die Kapilendo AG wurde im Jahr 2015 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Sie verfügt gemeinsam mit ihren Töchtergesellschaften über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung gemäß § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) sowie über eine Lizenz für das Kryptoverwahrgeschäft. Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG und das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin. Weitere Informationen unter www.kapilendo.dePressekontakt Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / https://www.kapilendo.deZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/1113733.html Bildunterschrift: Christopher GrÀtz, Co-Founder und CEO der Kapilendo AG10.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1113733 10.08.2020