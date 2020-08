Berlin (ots) - Das Buch, das den amerikanischen Präsidenten seinen Job kosten könnte



John Bolton diente 519 Tage als Sicherheitsberater unter Präsident Donald Trump, zumeist "in dem Raum, in dem alles geschah" (https://www.eulenspiegel.com/verlage/eulenspiegel-verlag/neuerscheinungen/titel/2346-der-raum-in-dem-alles-geschah.html).



Dadurch verfügt er über exklusives Detailwissen und Insiderinformationen bezüglich der Machenschaften des mächtigsten Mannes der Welt. So beantwortet Bolton in seinem Buch die Frage, weshalb Trump manipulativ auf die Regierung von Kanzlerin Merkel einwirkt: "Deutschland wird total von Russland kontrolliert" und wie er die EU beurteilt: "Trump ließ einen Spruch fallen, den ich später unzählige Male hörte, nämlich: >Die EU ist noch schlimmer als China, nur kleiner.

