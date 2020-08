Aktuell besteht ein Kräftegleichgewicht am Markt, doch einer der beiden kurzfristigen Trends muss bald enden. Der SMI verläuft zwar aktuell noch in einem bis Juni zurück verfolgbaren Aufwärtstrendkanal (grün), doch eine Serie fallender Hochpunkte in den vergangenen drei Wochen weckt Zweifel (rot). An einer der beiden zugehörigen Trendl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...