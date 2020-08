Am Freitag beendete der heimische Markt den Tag positiv mit einem Plus von 0,1% bzw. 2.194,93 Punkten. Der ATX startete den Handelstag im Plus, rutschte aber im Laufe des Tages ins negative Terrain, konnte den Tag aber schließlich fester beenden. Auch hier waren die guten US Arbeitsmarktdaten ausschlaggebend um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Aus den Wiener Privatbank Morning News

