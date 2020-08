Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts des Schulbeginns nach den Sommerferien zu einem "vorsichtigen" Vorgehen gemahnt und dabei die Pläne seines Bundeslandes für eine Maskenpflicht an Schulen verteidigt. "Meine Sorgen waren bezüglich der Reiserückkehr immer groß", sagte Laschet im ZDF-Morgenmagazin. Keiner wisse, wie die Entwicklung verlaufen werde. "Deshalb müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein, und das gilt insbesondere für den Schulbeginn."

Es sei kein guter Zustand gewesen, dass die Kinder keinen Unterricht in der Schule gehabt hätten. "Aber wenn man das macht, dann mit aller Vorsicht", warnte Laschet. Die bis Ende August befristete Maskenpflicht im Unterricht nannte er "zumutbar" und betonte: "Überall da, wo der Abstand nicht einhaltbar ist, müssen wir jetzt gerade am Anfang vorsichtig sein." Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die am Anfang wichtig sei. "Auf Dauer wird man das nicht machen können", betonte der CDU-Politiker.

