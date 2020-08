In der Elektronik-Industrie werden Bauteile oft mit einer Laserbeschriftung gekennzeichnet, denn diese ist dauerhaft und abriebfest. Bluhm Systeme bietet in diesem Bereich verschiedene Systeme an. Ein Beschriftungslaser kann dabei bis zu 70.000 direkte Produkte pro Stunde markieren. Aber rechnet sich ein Einsatz? Bluhm Systeme zeigt am 25.8.2020 von 10.00 bis 11.00 Uhr im Webinar auf all-electronics.de, welche Gründe für den Einsatz eines Lasers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...