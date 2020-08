Unterföhring (ots) - Deutschland ist im Camping-Fieber! Die neue Doku-Reihe "Yes we camp!" startet am Sonntagabend bei Kabel Eins mit tollen 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Kommenden Sonntag geht der TV-Sommerurlaub 2020 mit kuriosen und spannenden Geschichten der Dauercamper und Camping-Neulinge weiter."Yes we camp!", vier Folgen ab 9. August 2020 immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel EinsBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 10.08.2020 (vorläufig gewichtet: 09.08.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionSimon WalterTel. +49 89 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comBildredaktionJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4674858