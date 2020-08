Platin Future: Mittelfristig jetzt interessant von Maciej Gaj - 10.08.2020, 07:44 Uhr In der abgelaufenen Woche haben Bullen Platin merklich vorangetrieben, ein Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend blieb dem Metall jedoch verwehrt. Die Absichten sind jedoch eindeutig, bereits in dieser Handelswoche könnte es zu einem tragfähigen Kaufsignal kommen. Noch Mitte März markierte der Platinpreis nach dem Corona-Crash an den Börsen einen mittleren Tagespreis von 600 US-Dollar, anschließend zogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...