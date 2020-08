BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeworfen, bei der Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze das Problem der Kinderarmut zu ignorieren. Die geplanten Sätze leisteten "keinen Beitrag, Kinderarmut zurückzudrängen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der Funke-Mediengruppe. "Von einem sozialdemokratisch geführten Ministerium kann man mehr erwarten." Sie nannte es "erschreckend, mit welcher Akribie die Regelsätze kleingerechnet" würden.

Enttäuscht über Heil äußerte sich auch der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider. "Ich hatte mir von ihm eine grundsätzliche Wende in der Armutsbekämpfung erhofft", sagte er. "Die Berechnung der neuen Regelsätze ist ein riesiger Mumpitz." Ziel der Regierung sei es, "den Regelsatz so gering wie möglich zu halten, damit der Staat Geld spart". Nach den neuen Sätzen, über die das Kabinett voraussichtlich am kommenden Mittwoch entscheiden will, soll ein Alleinstehender ab kommendem Jahr 439 Euro statt wie bislang 432 Euro erhalten.

