Der Euro hat sich am Montagvormittag mit leichten Abgaben gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Nachdem er am Freitagabend zuletzt bei 1,1782 US-Dollar notiert hatte, stand er gegen 09.00 Uhr bei 1,1772 Dollar.Am Ende der vergangenen Woche hatte die US-Währung aufgrund eines überraschend positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht Auftrieb erhalten. So war die Arbeitslosenquote im Juli stärker gefallen, ...

