FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Nach der Flut von Quartalszahlen von vergangener Woche fällt jetzt umgekehrt eine sommerliche Ruhe an den Märkten auf. Nachrichtliche Impulse gibt es nur wenig, jedoch tendieren die meisten Aktien leicht im Plus. Der DAX klettert um 0,4 Prozent auf 12.723 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 3.271 Zähler.

Im Fokus steht wieder einmal US-Präsident Donald Trump: Er hat am Wochenende per Dekret in das parteipolitische Gezänk um ein neues Hilfspaket eingegriffen. Demnach sollen US-Arbeitslose eine wöchentliche Unterstützung von 300 US-Dollar aus Bundesmitteln erhalten, die Bundesstaaten sollen auf freiwilliger Basis weitere 100 Dollar dazuschießen. Strategen werten dies als einen geschickten Schachzug, um die Wiederwahl zu sichern. Offen sei nun, wie die US-Börsen darauf reagieren.

Neue Wirtschaftsdaten aus China werden positiv interpretiert. So sind die chinesischen Erzeugerpreise im Juli dank einer Erholung der Nachfrage und der Rohstoffpreise langsamer gefallen. Derweil hat China die US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf verurteilt. Die Maßnahmen seien "barbarisch und rüde", teilte das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong mit. Die USA hatten zuvor Sanktionen wegen der Einschränkung der Selbstbestimmungsrechte der chinesischen Sonderverwaltungszone verhängt.

Steigende Nachfrage stützt Ölpreis und Branchenaktien

Fester zeigt sich der Sektor der europäischen Öl- und Gaswerte. Für Royal Dutch Shell geht es 2,4 Prozent nach oben, für BP um 2,9 Prozent. Hier stützen Aussagen von Aramco-CEO Amin Nasser, wonach die globale Nachfrage nach Öl anzieht, nachdem sich die Volkswirtschaften nach der Lockerung der Coronavirus-Sperren allmählich öffnen. So soll die Nachfrage nach Benzin- und Diesel in China nahezu das Niveau von vor Corona erreicht haben.

Aktien der Reisebranche erholen sich. So geht es für den Kurs des Kreuzfahrtanbieters Carnival um 4 Prozent nach oben, für Tui um 3 Prozent und für Easyjet um 3,5 Prozent. Carnival will ab September wieder Reisen seiner Marke Aida anbieten. Lufthansa klettern um 1,6 Prozent.

In der dritten Reihe hat Bertrandt Zahlen vorgelegt, die Aktien klettern um 1 Prozent. Die Zahlen fielen wie erwartet schwach aus, positiv sei aber, dass das Unternehmen gegenüber den Wettbewerbern auf EBIT-Ebene noch Geld verdiene, heißt es dazu aus dem Handel. QSC legen 1,2 Prozent zu nach etwas besseren Zahlen.

BMW verbessern sich um 0,5 Prozent, nachdem Barclays nach Angaben aus dem Handel das Kursziel für die BMW-Aktie auf 75 von 92 Euro gesenkt hat. Für Continental geht es indes 1,8 Prozent nach oben. Stärkster Wert im DAX sind Deutsche Bank mit plus 3,1 Prozent. Gewartet wird am Markt nun auf Konjunkturdaten wie den Sentix-Indikator und OECD-Frühindikator.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.270,76 0,56 18,11 -12,69 Stoxx-50 2.963,78 0,58 17,05 -12,93 DAX 12.723,44 0,38 48,56 -3,97 MDAX 27.262,26 0,44 119,81 -3,71 TecDAX 3.055,54 -0,05 -1,62 1,35 SDAX 12.265,27 0,57 69,18 -1,96 FTSE 6.086,06 0,89 53,88 -20,02 CAC 4.927,33 0,77 37,81 -17,58 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,51 0,00 -0,75 US-Zehnjahresrendite 0,57 0,01 -2,11 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:40h % YTD EUR/USD 1,1772 -0,12% 1,1786 1,1788 +5,0% EUR/JPY 124,77 -0,05% 124,82 124,80 +2,3% EUR/CHF 1,0760 +0,00% 1,0760 1,0765 -0,9% EUR/GBP 0,9009 -0,20% 0,9027 0,9034 +6,5% USD/JPY 106,00 +0,07% 105,94 105,87 -2,6% GBP/USD 1,3066 +0,07% 1,3057 1,3050 -1,4% USD/CNH 6,9667 -0,05% 6,9704 6,9682 0% Bitcoin BTC/USD 11.975,51 2,832 11.645,76 11.663,26 +66,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,82 41,22 +1,5% 0,60 -27,6% Brent/ICE 44,78 44,40 +0,9% 0,38 -27,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.033,95 2.035,16 -0,1% -1,21 +34,0% Silber (Spot) 28,39 28,31 +0,3% +0,08 +59,0% Platin (Spot) 974,68 958,30 +1,7% +16,38 +1,0% Kupfer-Future 2,82 2,79 +1,0% +0,03 +0,1% ===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2020 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.