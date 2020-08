Ist die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) jetzt womöglich eine klassische Buy-the-Dip-Chance? Immerhin sind die Anteilsscheine innerhalb weniger Tage von ca. 214 Euro auf zwischenzeitlich 171 Euro eingebrochen. Das entsprach einem Minus von ca. 20 % und bei einem derzeitigen Aktienkurs von ca. 172 Euro (10.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) notiert die Aktie noch immer in der Nähe dieses Tiefs. Was sind also die Auslöser dieses Abverkaufs? Was sind die mittel- bis langfristigen Perspektiven? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...