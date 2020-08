Auf dem Dach des "Centro Tesoro" in München soll eine 433-Kilowatt-Anlage gut 433.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugen. Die Stadtwerke München wollen die Energie in erster Linie an die Mieter im Gebäude verkaufen.Das Gelände der ehemaligen Sektkellerei Nymphenburg in München wurde in den vergangenen zwei Jahren in eine moderne Gewerbefläche umgebaut. Kern der energetischen Sanierung ist den Stadtwerken München zufolge eine 10.000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage auf dem jetzt "Centro Tesoro" genannten Areal. Die Anlage sei eine der größten Solaranlagen der Stadt und jetzt offiziell in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...