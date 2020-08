Hyundai hat mit Ioniq eine neue Elektroautomarke angekündigt. Bis 2024 sollen drei neue Elektroautos unter dem Markendach auf die Straßen kommen, den Anfang macht 2021 der Ioniq 5. Im Jahr 2016 hatte Hyundai das Projekt Ioniq gestartet, in dessen Rahmen der südkoreanische Autobauer an umweltfreundlicher Mobilität forscht. Im selben Jahr folgte ein in zwei teil- sowie einer vollelektrischen Version erhältliches gleichnamiges Fahrzeug. Jetzt macht Hyundai Ioniq zu einer reinen Elektroautomarke, unter deren Dach bis 2024 drei neue Stromer erscheinen sollen. Den Anfang soll zu...

