KÖLN (dpa-AFX) - Der Journalist Nikolaus Blome leitet künftig die Politik-Berichterstattung in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Er übernehme das Ressort "Politik & Gesellschaft", wie die Mediengruppe am Montag in Köln mitteilte. Blome sei bereits seit Mai für die Sender RTL und ntv als politischer Kommentator im Einsatz.



Der 1963 geborene Journalist ist seit mehreren Monaten zudem Kolumnist für das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Zu Blomes früheren Stationen seiner Karriere zählten der Posten als Politik-Chef und stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung sowie die Position Leiter des Hauptstadtbüros und Mitglied der Chefredaktion beim "Spiegel". Im Herbst 2019 beendete Blome dann seine langjährige Tätigkeit bei "Bild".



Die in den vergangenen Jahren konzipierte Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland ist auf crossmediale Produktion ausgerichtet und trägt den Namen "Inhalteherz". Rund 700 Journalistinnen und Journalisten an 24 Standorten im In- und Ausland produzieren Nachrichten und Magazine bei den Mediengruppe-Sendern RTL, ntv und Vox. Hinzu kommen die digitalen Angebote.



Neben Blome wurden nun zahlreiche weitere Führungspositionen der Zentralredaktion besetzt und am Montag bekanntgemacht. Die Leitung des Ressorts "VIP" zum Beispiel übernimmt die Journalistin und langjährige Moderatorin von "Exclusiv", Frauke Ludowig. Sie wird aber auch weiterhin beim RTL-Starmagazin auf dem Bildschirm zu sehen sein.



Der Prozess soll nach RTL-Angaben noch bis Ende September dauern. Die Leitungsteams der neu geschaffenen Ressorts der Zentralredaktion beginnen spätestens zum 1. September.



Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL ist Tanit Koch. Die Journalistin ist zugleich Geschäftsführerin des Nachrichtensenders ntv. Vor ihrer Zeit bei dem Fernsehkonzern war Koch von 2016 bis 2018 Chefredakteurin der "Bild"-Zeitung gewesen./rin/DP/mis

RTL GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de