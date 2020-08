Stuttgart (ots) - WERBEWELT positioniert sich neu und feiert 25-jähriges Jubiläum. Die Agentur präsentiert mit "make dreams come true" einen Claim, der sich als Leitgedanke durch alle Maßnahmen zieht. Dazu wurde eine Plattform mit Dienstleistungen und Dialogformaten ins Leben gerufen, darunter das innovative Workshop-Konzept WERBEWELT Dream Days sowie das Online-Magazin mdct-mag.Die Kreativagentur WERBEWELT wurde 1995 gegründet und verfolgt seit jeher die Mission, mit kreativen Konzepten und einzigartigen Kampagnen die Marketing-Träume ihrer Kunden wahr zu machen. Jetzt geht die Agentur noch einen Schritt weiter und nimmt den Traum als Ursprung für alle Maßnahmen in den Fokus. "Wir haben uns ganz dem Thema Träume verschrieben", erklärt Wolfgang Benz, Gründer und Geschäftsführer von WEBEWELT. "Träume sind für uns ein nachhaltiger Antrieb. Langanhaltend, stark und visionär. Wir sollten nicht aufhören zu träumen, sondern die Chance ergreifen, neue Wege zu beschreiten." Um diesen Ansatz fortan in allen Facetten sichtbar und erlebbar zu machen, positioniert sich die Agentur im Jubiläumsjahr neu und gibt sich mit "make dreams come true" (Kurzform: mdct) einen Claim und zugleich ein Narrativ. Dieser Leitgedanke zieht sich durch alle Projekte und ist fest im Agenturalltag verankert."Ein gemeinsamer Traum kann unvorstellbares Potenzial freisetzen. Er bildet den Treibstoff, der uns mit Sinn und Energie versorgt und an dem wir uns in schwierigen Situationen orientieren können. Er ist von Grund auf menschlich und hat auch in Unternehmen die Kraft, Großes zu bewegen. Wir sind ein Ort für Träumer, denn wer seine Träume verwirklichen will, der braucht starke Partner. "WERBEWELT geht es dabei nicht nur darum, einen realisierten Traum in allen Kanälen abzubilden und zu vermarkten, sondern steigt mit seinem neuen Ansatz bereits sehr viel früher ein. Die Agentur bietet sich als Inspirationsquelle und als Partner an, um einen Traum zu erkennen, zu entwickeln und zu verwirklichen. "Wir sehen uns als Hebel für Veränderung und liefern die Bausteine sowie die kreative Manpower. Mit Leidenschaft, Verbindlichkeit und der nötigen Interdisziplinarität", führt Wolfgang Benz weiter aus. "Dafür bieten wir mit mdct eine umfassende Plattform aus Dienstleistungen und Dialogformaten an."Das Portfolio aus bekannten und bewährten Produkten wie Strategie, Design und Kommunikation wird durch neue Tools ergänzt, die sich dem Traum und der Veränderung widmen. Inspirierende Impulsvorträgen laden dazu ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Als weiteres neues und eigenes Werkzeug hat die Agentur die WERBEWELT Dream Days ins Leben gerufen: Ein innovatives Workshop-Format, das abseits von gängigen Marketing-Modellen den Common Dream ermittelt. Dieser bildet die Schnittmenge aus drei Träumen, dem des Unternehmens und seiner Mitarbeiter, dem der Marke sowie dem ihrer Kunden. Auf der Basis des Common Dream arbeitet WERBEWELT individuelle Kernbotschaften heraus und analysiert Potenziale für die Kommunikationsstrategie.Darüber hinaus bietet mdct noch mehr. Als Plattform für Inspiration und Austausch wurden eigens Dialogformate ins Leben gerufen. Dazu gehört das Online-Magazin mdct-mag, das Menschen und ihre individuellen Träume in Interviews und einfühlsamen Bildern nah und authentisch porträtiert. "Wir lieben es, Geschichten zu erzählen. mdct-mag soll Hoffnung und Inspiration liefern, damit auch andere den Mut haben, ihre Träume zu leben und mögliche Hindernisse als Herausforderungen sehen."Wolfgang Benz über mdct:"make dreams come true" ist für mich ein Herzensprojekt. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Gesellschaft, die ihre Träume angeht, zukunftsfähiger ist, menschlicher und sozialer. Viele Unternehmen sind im Wandel oder auf der Suche nach einem Sinn. Mir ging es ähnlich, als mir Ende 2018 mein Geschäftspartner und Agentur-Mitgründer nach 23 gemeinsamen Jahren mitteilte, dass er die Agentur verlassen möchte. Da musste ich mich erst einmal setzen. Wie geht es weiter? Bin ich jetzt der Herr Werbewelt? Was bleibt und was soll sich verändern? Diese und ähnliche Fragen gingen mit durch den Kopf. Als Essenz blieb für mich: Wir denken uns Träume oder Visionen für unsere Kunden aus. Dann gehen wir diese gemeinsam an. Träume und ihre ganz eigene Kraft haben mich schon lange fasziniert. Diesen Blickwinkel wollte ich in unserer Arbeit noch stärker betonen. Ich formulierte die Idee mdct und daraus entwickelte sich im Team eine begeisterte Dynamik. Es macht mich sehr glücklich zu erleben, wie sich die Theorie mit Leben füllt und was daraus für ein großartiges Angebot entsteht.Mehr erfahren:WERBEWELT mdct (https://www.werbewelt.de/mdct/)WERBEWELT Dream Days (https://www.werbewelt.de/mdct-workshops/)mdct-mag (https://www.mdct-mag.de/)Über WERBEWELT AGMake dreams come true - Werbewelt AG ist ein Team aus leidenschaftlichen Spezialisten, die sich mit ihren Ideen, Strategien und Konzepten bedingungslos dafür einsetzen, die Träume ihrer Kunden wahr zu machen. In den Kompetenzfeldern Branding, Integrated Communications, Public Relations sowie Digital Platforms & Commerce erfasst WERBEWELT die Essenz, komponiert Kanäle zielsicher und steigert Markenwerte nachhaltig. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Marken zu echter Stärke gebündelt, die sie flexibel, schnell und nachhaltig erfolgreich werden lässt. Die inhabergeführte Agentur wurde 1995 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter am Hauptsitz in Stuttgart und am Standort in München. Zu den Referenzen zählen unter anderem Marken wie DTM, Steinel, Hakro, Luisa Cerano, Abtei, Dr. Scheller, Rolf Benz oder Jack Wolfskin.
www.werbewelt.de