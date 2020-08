Der Brent-Ölpreis ist am Montag im frühen Handel gestiegen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordseesorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr mit Aufschlägen von über einem Prozent bei 44,90 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am vergangenen Freitag hatte der Brent-Future bei einem Preis von 44,40 Dollar pro Barrel geschlossen.Die Ölpreise machten damit am Montagvormittag die Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...